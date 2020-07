Unbekannte manipulierten Postomaten: 100 Geräte sind derzeit ausser Betrieb

(sku) Gleich zwei Mal wurde die Postfinance Opfer eines erfolgreichen Manipulationsversuchs von Postomaten: «Am 1. und 3. Juli haben bislang unbekannte Täter in Luzern und Thun erfolgreiche Manipulationen von je einem Postomaten vorgenommen», teilte die Postfinance am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Um weitere Vorfälle zu vermeiden, habe die Postfinance Schutzmassnahmen an allen Geräte desselben Typs vorgenommen. 100 von insgesamt 1000 Postomaten sind momentan nicht in Betrieb.

Sie sollen in dem kommenden Tagen schrittweise wieder hochgefahren werden, wie Mediensprecher Rinaldo Tibolla auf Nachfrage mitteilt. Über die Höhe des entstandenen Schadens gibt die Postfinance keine Auskunft. Die Post-Tochter betont aber, dass zu keiner Zeit Gefahr für Kundinnen und Kunden oder deren Geld bestand. Die Vorgehensweise der Täter werde zusammen mit der Polizei und weiteren Partnern analysiert.