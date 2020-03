Trotz Social Distancing: Bundesrat Berset setzt weiterhin auf den Händedruck

(mg) Abstand halten sei jetzt die Devise. Das gab Bundesrat Alain Berset am Mittwochabend vor den Medien in Bern bekannt. Oder wie er es nannte: Social Distancing. Und da gerade in Krisenzeiten der Spott nie weit ist, kriegt der Innenminister dafür auf Twitter einige bissige Sprüche: