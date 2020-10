Tresorfund im St. Galler Weier: Spuren führen zu einem Einbruchdiebstahl vom November 2015

Wie aus einer Abenteuergeschichte für Kinder: Ein Bub hat am Mittwoch im Mannenweier einen Tresor gefunden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. Der Finder heisst Marlot Hersche, ist elf Jahre alt und wohnt in der Nähe der Drei Weieren. Eigentlich hat er im Schlamm im Mannenweier nach dem Fidgetspinner eines Freundes gesucht. Marlot erzählt:

Am Tag danach ist klar, woher der Tresor stammt und was er fünf Jahre lang auf dem Weihergrund in seinem Innern verborgen hielt. Der Tresor wurde bei einem Einbruch eine Wohnung Ende November 2015 von bis jetzt unbekannten Dieben mitlaufen gelassen.

Die Stadtpolizei hat deshalb den speziellen Fund an die Kriminalpolizei der Kantonspolizei St.Gallen zur weiteren Untersuchung weitergereicht. Was sich im Tresor befindet, war bis Mittwochabend noch unklar. Auch, woher der Tresor stammte und wie lange er bereits im Schlamm lag.

Dies passiere insbesondere dann oft, wenn in Weihern oder kleinen Seen der Wasserstand sinkt. Dies ist derzeit bei den Drei Weieren der Fall: Die Badeanlagen oberhalb St.Gallen werden saniert. Das Wasser wurde deshalb abgelassen. Auch in Maisfeldern oder Bachtobeln würden immer wieder Objekte gefunden.

Was mit einem gefundenen Tresor passiert, ist laut Krüsi Routinearbeit. «Wir führen eine Spurensicherung am Objekt durch», sagt Krüsi. Konkret heisst dies: allfällige DNA-Rückstände und Werkzeugspuren am Tresor zu sichern, um so Rückschlüsse auf die Täter zu finden. Auch versuche man herauszufinden, ob und bei welchem Einbruch der Tresor entwendet worden ist.

Und auch sonst sind die Drei Weieren eine wahre Fundgrube an Gegenständen – hier zahlreiche Sonnenbrillen: