Tödlicher Unfall: Wanderer stürzt Abhang herunter

(dpo) Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 57-jährige Wanderer in Begleitung einer Frau auf einem Bergwanderweg in Richtung Mülenen unterwegs. Aus noch unerklärlichen Gründen verlor er den Halt und stürzte einen Abhang herunter, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilen.

Daraufhin wurde der Wanderer durch seine Begleiterin und weitere Passanten etwa zehn Meter unterhalb der Absturzstelle gefunden. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen, heisst es in der Mitteilung. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gang.