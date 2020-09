Tödlicher Unfall in Buttikon: Dreijähriger Junge auf Kickboard kollidiert mit einem Auto und stirbt

(jwe) Am Mittwochabend um 17.15 Uhr kam es in Buttikon bei der Margaritenstrasse zu einem schweren Unfall. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilt, ist ein dreijähriger Junge mit seinem Kickboard mit einem Auto kollidiert. Eine 33-jährige Frau fuhr aus einer Tiefgarage. Gleichzeitig führ das Kind mit dem Kickboard die Einfahrt hinunter und es kam zum Unfall.

Der Junge erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ihn die Rega in eine ausserkantonale Spezialklinik, wo er in der Nacht verstarb.

Nebst der Kantonspolizei standen der Rettungsdienst, die Rega und ein Care-Team im Einsatz.