Stromschlaggefahr: Züglete für Storchenfamilie mit Jungvögeln

(dpo) Eines der insgesamt drei Nester auf den Übertragungsleitungsmasten in Schwerzenbach (ZH) war zu nah an den Abspannisolatoren gebaut. Die SBB als Anlageneigentümerin und Axpo als Anlagenbetreuerin haben deshalb den Umzug der Storcheneltern und Jungstörche auf den sicheren Mastkopf organisiert, heisst es in einer Mitteilung der Bundesbahnen vom Mittwoch.

Die Züglete unterstützten fachlich ein Experte von Storch Schweiz, die Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich und die Greifensee-Stiftung.