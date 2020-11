Sieger ist geschlüpft: Steinkauz ist der Vogel des Jahres 2021

(mg) Er sei ein «wahrer Charakterkopf», schreibt BirdLife Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Rede ist vom Steinkauz. Dieser wurde von der Organisation zum Vogel des Jahres 2021 gekürt. «Die kleine Eule steht wie kaum ein anderer Vogel für den Erfolg von Schutzmassnahmen, aber auch für mangelnden Einbezug der Biodiversität bei der Raumplanung», begründet der Naturschutzverband seine Wahl.

Im letzten Jahrhundert sei die Population des Steinkauz in der Schweiz dramatisch zurückgegangen. Vor zwanzig Jahren erreichte sie mit 50 bis 60 Paaren einen «absoluten Tiefpunkt» und der Steinkauz drohte auszusterben. Dank aufwändigen Massnahmen habe dies verhindert werden können. Mittlerweile werden in der Schweiz laut BirdLife wieder «149 rufende Männchen» gezählt. Das sei ein Anfang. Bis zu einer stabilen Population sei es aber noch «ein weiter Weg», so der Naturschutzverband.