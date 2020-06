Schwere Lungenschäden wegen Coronavirus: US-Chirurgen führen erste Lungentransplantation durch

Ärzte am Northwestern Memorial Hospital in der US-amerikanischen Stadt Chicago haben die erste erfolgreiche doppelte Lungentransplantation bei einem Covid-19-Patienten durchgeführt. Dies berichteten US-Medien am Donnerstag.

Die junge Frau mit spanischen Wurzeln war ansonsten gesund, entwickelte jedoch durch die Infektion mit dem Coronavirus schwere Symptome. Zwei Monate lang lag die Frau auf der Intensivstation und hing an einem Beatmungsgerät und einer Maschine, welche das Blut aus dem Körper pumpt und mit Sauerstoff versorgt.

Auch nachdem die Frau von der Corona-Infektion genesen war, blieb sie in einem kritischen Zustand. Eine Untersuchung ihrer Lungen zeigte, dass diese irreparable Schäden davontrugen. Das Risiko eines kompletten Lungenversagens schien gross.

Dank dem Eingriff der Chirurgen habe die Patientin grosse Fortschritte gemacht, heisst es in der Mitteilung des Spitals. Die Lungen der Frau würden wieder arbeiten, auch ihre übrigen Organe wie Herz, Niere und Leber hätten sich vollständig erholt. (luk)