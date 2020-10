Schlechte News für Schnapsnasen: «Nez Rouge» fährt wegen Corona dieses Jahr nicht

(mg) Dieses Jahr kann man nach der beschwingten Weihnachtsfeier nicht auf die Fahrdienste von «Nez Rouge» zählen. Wie die nationale Organisation am Donnerstag mitteilt, wird der Dienst dieses Jahr nicht angeboten. Zuvor hatten bereits mehrere Ortssektionen ihren Verzicht erklärt. Der Grund für die Absage ist das Coronavirus und die damit verbundenen Schutzmassnahmen.

Wer zu tief ins Glas schaut, soll sich trotzdem nicht ins Auto setzen, ruft «Nez Rouge» in Erinnerung. «Es wird im Voraus ein fahrtüchtiger Fahrer bestimmt, wer fahruntüchtig ist, ruft ein Taxi oder einen Bekannten an, verwendet die öffentlichen Verkehrsmittel oder übernachtet vor Ort», heisst es in der Mitteilung als Verhaltenstipps.