Rangliste der friedlichsten Länder: Schweiz ist unverändert auf Platz 10

(dpa/dpo) Auf der Liste der weltweit friedlichsten Länder ist die Schweiz unverändert auf dem zehnten Platz, innerhalb Europas belegt sie Platz sechs. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Global Peace Index der Denkfabrik Institute for Economics and Peace (IEP) hervor. Allerdings schnitt die Schweiz beim Indikator Waffenexporte zusammen mit anderen friedlichen Ländern wie Norwegen und Schweden schlecht ab, so der Bericht.

Das dem Index zufolge friedlichste Land der Welt ist Island, gefolgt von Singapur, Japan, und Norwegen. An letzter Stelle steht Afghanistan. Insgesamt verzeichnete das IEP 2019 weltweit einen Rückgang friedlicher Verhältnisse