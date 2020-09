Pole stirbt bei Abstieg vom Matterhorn – nach vier Tagen entdeckt und geborgen

(sat) Entdeckt worden war der verunfallte Bergsteiger bereits am Samstag, 15. August, in einer Höhe von 2900 Meter über Meer. Laut der formellen Identifikation am gestrigen Mittwoch handelt es sich um einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Alpinist war laut Mitteilung der Walliser Kantonspolizei alleine unterwegs. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.