So sei nun mal das Entertainmentgeschäft, schrieb der 56-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in einem Statement an das US-Portal "Comicbook.com".

Die Marvel Studios hatten am Wochenende angekündigt, frühstens 2022 einen vierten "Blade"-Film in die Kinos zu bringen. Diesmal soll Oscar-Preisträger Mahershala Ali ("Moonlight") in die Rolle des gleichnamigen Vampirjägers schlüpfen, der in den drei Teilen zuvor von Snipes dargestellt worden war - zuletzt 2004 in "Blade: Trinity".