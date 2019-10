Weder Fuchs noch Otter - Heidi Klum hält Halloween-Kostüm geheim

Die 46-Jährige lädt am Donnerstag in New York zum 20. Mal zu ihrer traditionellen Halloween-Party ein. Sie ist für seine extravaganten und ausgefallenen Kostüme bekannt. In den vergangenen Jahren war sie schon als runzelige Oma, Comic-Figur Jessica Rabbit, Vampir oder Ausserirdische verkleidet.

Mitte Oktober hatte sie auf Instagram ein kurzes Video gepostet, das den Make-up-Künstler Mike Marino vor einer modellierten Büste mit einem langgezogenen Hinterkopf in einer Werkstatt zeigt. Sein Team werde an Halloween zehn Stunden damit verbringen, sie in die noch geheime Figur zu verwandeln, kündigte Klum an.