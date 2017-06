Der Unterhaltungssender E! berichtete, Beyoncé sei mit ihrem Ehemann, Rapper Jay Z, am Donnerstag vor einem Spital in Los Angeles gesichtet worden. Am Freitag nahmen die Spekulationen zu, als eine bislang nicht identifizierte Frau mit einem riesigen Blumenstrauss fotografiert wurde, dem auch eine Karte beilag, auf der offenbar "B + J" zu lesen war. Ausserdem waren Luftballons in rosa und blau in Form von Babyfüsschen zu sehen, auf denen "Mädchen" und "Junge" stand.

Superstar Beyoncé hatte im Februar bekanntgegeben, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Die 35-Jährige und ihr 47-jähriger Ehemann Jay Z sind bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy. Nachdem das Paar bei der Spitalgeburt von Blue Ivy viel negative Publicity geerntet hatte, weil es mit seiner riesigen Entourage Unruhe in die Klinik brachte, hatte es diesmal geheissen, die Eltern planten eine Hausgeburt. Dafür hätten sie ihre Villa in eine High-Tech-Geburtsabteilung umgewandelt.