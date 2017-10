"Es gibt zwar einen Facebook-Account, den jemand mit meinem Namen angelegt hat, aber ich habe damit nichts zu tun und auch keinen Zugriff." Obwohl es die Seite schon seit Jahren gebe, habe sie sich nie darum gekümmert.

Auch Whatsapp nutzt Jentsch nicht. "Da bin ich genauso Laie", sagte sie der Zeitung. "Ich stehe all diesen Plattformen eher skeptisch gegenüber und bewege mich darin auch nicht so gerne." Dieser Austausch ersetze niemals das persönliche Gespräch, "da nutze ich schon lieber das Telefon".

Julia Jentsch ist in Berlin geboren und aufgewachsen, wohnt aber seit fast zehn Jahren in der Schweiz. "Ich bin wegen der Liebe hergezogen", sagte sie der "Zentralschweiz am Sonntag". Sie ist mit dem Künstler Christian Hablützel verheiratet. Die beiden haben eine Tochter.