In der vorletzten Episode wurde das traditionelle Cover-Shooting für das Magazin "Cosmopolitan" gezeigt: Jede der verbliebenen jungen Frauen durfte vor die Linse des Fotografen, doch nur die Gewinnerin wird schlussendlich die Titelseite des Magazins zieren. Wer "Germany's Next Topmodel 2017" wird, entscheidet sich am kommenden Donnerstag in einer Live-Show bei ProSieben. Als Showact verpflichtete Klum Schlagerstar Helene Fischer.

In den Medien entbrannte in den vergangenen Wochen immer wieder ein Streit über die Castingshow von Modelmama Heidi Klum. Die 43-Jährige sei zu streng und erwarte zu viel von den jungen Frauen, lautete der Grundtenor.