US-Schauspielerin Shannen Doherty kämpft erneut mit Brustkrebs

Dohertys Krankheit war 2015 bekannt geworden. Drei Jahre lang sei sie frei von Krebssymtomen gewesen, sagte die aus den Fernsehserien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed" bekannte Schauspieler.

"Mein Krebs ist zurückgekommen, und deshalb bin ich hier", sagte sie weiter. "Ich glaube nicht, dass ich es verarbeitet habe." Die Krankheit habe das vierte - und damit schwerste - Stadium erreicht.

In der Regel bedeutet das, dass der Krebs in andere Körperteile gestreut hat. Dohertys erneute Krebsdiagnose kam nur wenige Monate nach dem plötzlichen Tod ihres "90210"-Kollegen Luke Perry im vergangenen März. Er starb im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

In den Hochzeiten der Teenie-Serie in den 90er Jahren galten Perrys und Dohertys Figuren Dylan McKay und Brenda Walsh als Traumpaar der Fernsehwelt. Doherty stieg 1994 nach vier der insgesamt zehn Serienstaffeln wegen Unstimmigkeiten mit den Drehbuchautoren aus "Beverly Hills, 90210" aus. 1998 kehrte sie mit der Serie "Charmed" um drei Hexen-Schwestern ins Fernsehen zurück. Im vergangenen Jahr war Doherty Teil einer "90210"-Neuauflage.