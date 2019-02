Die Trauung fand am Wochenende in New Orleans statt, wie unter anderem das Online-Portal "People.com" berichtete. Die beiden sind den Berichten zufolge seit acht Jahren zusammen, vor über einem Jahr machte Criss die Verlobung öffentlich.

Der US-Amerikaner wurde durch die Musical-Serie "Glee" (2010-2015) bekannt. Zuletzt spielte er in der Mini-Serie "The Assassination of Gianni Versace" den Mörder des italienischen Modedesigners. Dafür bekam er im Januar einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller.