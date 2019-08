Zum Interview-Termin am Hauptsitz des SRF in Zürich kommt Moderator Nik Hartmann ein paar Minuten zu spät. «Sorry, ich war noch an einer Weiterbildung», entschuldigt er sich und lädt in die Kantine des Schweizer Fernsehens. Das Gespräch findet kurz vor seinen Ferien und dem Nationalfeiertag statt. Das Gesicht von «SRF bi de Lüt» fliegt mit seiner Familie nach Grönland. Dort wird er mit einer Reisegruppe in See zu stechen.

Was bedeutet Ihnen der 1. August?

Nik Hartmann: Ich verbinde damit Erinnerungen an die Kindheit. Wir waren oft bei Freunden am Thunersee, und ich war stets ähnlich aufgeregt wie vor Weihnachten oder meinem Geburtstag. Heute ist das anders. Ich bin am 1. August nicht stolzer, Schweizer zu sein, als an den restlichen 364 Tagen. Irgendwie feiere ich täglich August, wenn ich fürs Fernsehen in der ganzen Schweiz unterwegs bin.

Mit Ihren Wandersendungen sind Sie quasi der inoffizielle Botschafter des Landes. Was lieben Sie an der Schweiz?

Es ist die Heimat, die Natur, die Menschen, ja nur schon die Form. Wenn ich irgendwo den Umriss des Landes auf einer Karte sehe, bedeutet mir das mehr als die Fahne. Es ist ein wohliges Gefühl, eine unausgesprochene Liebe. Mit den Schweizer Werten konnte ich hingegen nie besonders viel anfangen.