Tom Cruise mit Pom Klementieff in «Mission: Impossible"-Fortsetzung

Regisseur Christopher McQuarrie postete ein Foto der Schauspielerin auf Instagram mit der Frage "Wie sagt man 'Femme Fatale' auf Französisch?" Klementieff meldete sich prompt mit der Botschaft "Mischief: Accepted" zurück, dass sie das Angebot für die beiden neuen Teile annehmen werde.

McQuarrie führte zuvor bei "Mission: Impossible - Fallout" (2018) und bei "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) Regie. Der siebte Teil mit Cruise als Geheimagent Ethan Hunt soll im Juli 2021 in die Kinos kommen. Auch den achten für 2022 geplanten Film soll McQuarrie inszenieren.

Klementieff, die die Figur Mantis in "Avengers: Endgame" und "Guardians of the Galaxy Vol 2." spielte, wirkte zuvor in Filmen wie "Oldboy" und "Ingrid Goes West" mit.