Tochter von Nelson Mandela in Johannesburg gestorben

Zindzi Mandela - die als Botschafterin Südafrikas Interessen in Dänemark vertrat - starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Region um Johannesburg gilt als Südafrikas Epizentrum der Corona-Pandemie, in der die Infektionen stark steigen.

Zindzi Mandela war die Tochter von Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela. Pule Mabe, der Sprecher von Mandelas ANC-Partei, sprach der Familie im TV-Sender SABC sein Beileid aus. Südafrikas Aussenministerin Naledi Pandor betonte in einer Beileidserklärung: "Zindzi wird nicht nur als eine Tochter unser Freiheitshelden Nelson und Winnie Mandela erinnert werden, sondern als Freiheitskämpferin in ihrem eigenen Recht." Ihr Todestag fällt zusammen mit ihrem Bruder Thembi, der am 13. Juli 1969 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Angesichts der Repressalien der damaligen Apartheidregierung gegen ihre Eltern hatte Zindzi eine schwierige Jugend, die schon früh vom Befreiungskampf in Südafrika geprägt war. Meinungsstark und engagiert, wurde sie schnell in die politischen Aktivitäten ihrer Eltern einbezogen. Sie galt früh als starke Persönlichkeit, die ebenso wie ihre Mutter für ihre Überzeugungen eintrat.