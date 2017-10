In einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender "Sky News" bezog sich die 87-Jährige auch auf die zahlreichen Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein.

Es gebe "keinen Grund auf der Welt", dass Frauen sich mit sexuellen Übergriffen abfinden müssten, sagte Hedren, die nach eigener Aussage in den 60er Jahren selbst von Erfolgsregisseur Hitchcock sexuell belästigt wurde. Frauen hätten das "Recht", ihre Haltung zu dem Thema öffentlich zu machen. Betroffen seien bei Weitem nicht nur Frauen in der Filmbranche.

Hedren war durch den Thriller "The Birds" von 1963 über Nacht zum Star geworden. Vergangenes Jahr und damit lange Zeit nach Hitchcocks Tod 1980 beschuldigte Hedren den britischen Regisseur, er habe sie sexuell belästigt. Als sie seine Avancen zurückgewiesen habe, habe er versucht, sie einzuschüchtern.

"Alfred Hitchcock sagte, dass er meine Karriere ruinieren würde, und ich bin aufgestanden und als ich durch die Tür ging, habe ich gesagt: 'Tun Sie, was Sie tun müssen'", schilderte Hedren die Situation. Sie habe darauf reagiert mit dem "besten Türschlagen, das ich je gemacht habe". Hedrens Tochter Melanie Griffith und Enkelin Dakota Johnson sind ebenfalls erfolgreiche Schauspielerinnen.

Nachdem in den vergangenen Tagen dutzende Schauspielerinnen und andere Frauen dem lange sehr einflussreichen US-Produzenten Harvey Weinstein sexuellen Missbrauch und in ein paar Fällen sogar Vergewaltigung vorgeworfen hatten, hatte die US-Schauspielerin Alyssa Milano einen Aufruf an alle Opfer sexueller Gewalt gestartet. Unter dem Schlagwort "#MeToo" (Ich auch) berichteten daraufhin zehntausende Frauen im Kurzmitteilungsdienst Twitter über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen.