Die 33-jährige Journalistin hat während drei Saisons mehr als 30 Schweizer Openairs besucht und darüber berichtet. Obwohl sich in vielerlei Hinsicht die Routine einstellte, gab es auch im dritten Festivalsommer wieder Highlights, die Nägeli für immer in Erinnerungen bleiben werden. Dieses Jahr: das Interview mit dem Gitarristen von der Band Portugal. The Man.

"Er hat mir erzählt, wie es ist, im Rollstuhl zu touren", sagte Nägeli im Interview mit "20 Minuten". 300 Konzerte bestreite der Musiker im Jahr. "Das ist sehr eindrücklich und ich glaube, er ist auch ein super Vorbild".

Weniger gerne denkt sie an das Heitere Openair zurück, wo sie den Fuss verstauchte. "Das hätte echt nicht sein müssen."