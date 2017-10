"Ich hatte richtig Angst - und mein Pudeli auch", erzählte der prominente Schicksals-Unternehmer, der eigentlich Michel Wehner heisst, dem "Blick am Abend". Der Taxifahrer habe den hohen Preis damit gerechtfertigt, dass er den Anfahrtsweg schliesslich auch berechnen müsse.

Das sei so nicht ganz richtig, erklärte das Taxiunternehmen "Tagsi Oesch" gegenüber "Blick am Abend". Der hohe Preis resultiere aus der Grundtaxe von 15 Franken, die ja auch vorschriftsgemäss aussen am Wagen angeschrieben sei. Mike Shiva muss allerdings ein besonders hochwertiges Taximodell erwischt haben. Für ein "Normales Tagsifahrzeug" beträgt die Grundtaxe laut Oeschs Homepage 6.90 Franken - so ungefähr wie im Rest der Schweiz auch.

Shiva hat übrigens die Taxifahrt mit zusammengebissenen Zähnen bezahlt - "aber ohne Trinkgeld".