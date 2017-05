Daraufhin hat die heute 39-Jährige beschlossen: "Es ist gut, ich bleibe daheim." Vielleicht hätte sie den Spruch in betrunkenem Zustand lockerer genommen, doch im Ausgang hat die Ex-Miss-Schweiz noch kaum je über den Durst getrunken. "Wenn ich das will, dann passiert das nur in einem sehr sicheren Rahmen", sagte Berger im Interview mit bluewin.ch.

Viel lieber als an Partys ist die Schauspielerin und Mutter eines siebenjährigen Sohnes ohnehin auf der Bühne, beim Kung-Fu-Training oder in ein gutes Buch vertieft. "Ich bin wahnsinnig wissenshungrig", so Berger. Mit ihrem Sohn Giulien liest sie aber vor allem spannende Bücher wie "Die drei Fragezeichen Kids". "Diese Buchserie lieben wir beide."