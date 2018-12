Das Rätsel um die Todesursache von Stefanie Tücking ist gelöst: Die beliebte Radiomoderatorin ist an einer Lungenembolie gestorben, wie der Südwestrundfunk «SWR3» schreibt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden habe Tückings Familie nach der Obduktion informiert. Eine Lungenembolie entsteht durch die Verstopfung eines Blutgefässes in der Lunge.

Tücking verstarb am Samstagabend völlig überraschend. Am Abend vor ihrem Tod hatte sie noch Buch-Tipps gegeben. «Wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod», sagte SWR3-Chef Thomas Jung nach der Schock-Nachricht. In einem emotionalen Nachruf nahm das Radioteam von ihrer Kollegin Abschied.