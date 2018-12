Stefanie Tücking war bei ihren Kollegen des Radiosenders SWR3 nicht nur angesehen, sondern auch beliebt und galt als starke Persönlichkeit. Das zeigt ein emotionaler Nachruf, mit dem das Team am Wochenende von der 56-Jährigen Abschied nahm: "In Erinerung an Steffi Tücking".

Moderatorin Stephanie Haiber sagt es den Zuschauern ganz direkt: Die Nachricht vom Tod Stefanie Tückings habe "sie alle beim SWR tief erschüttert". Und zum Schluss des Nachrufs sagt sie: "Mach's gut, Steffi."