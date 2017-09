Nur einmal hatten sich die Kinder beinahe in die Sackgasse manövriert, wie Gubser dem Portal "bluewin.ch" verriet. "Ich kann mich erinnern, dass wir bei einem 'Tatort' so Schiss gehabt haben, weil der Fall so brutal war und es um Kinder ging, dass wir uns fast nicht getraut haben, aus dem Fenster zu steigen und ums Haus rumzulaufen. Wir habens dann irgendwann gewagt, aber es hat lange gedauert."

Dass die Schweizer "Tatort"-Folgen von den Medien oft besonders ungnädig beurteilt werden, damit kann "Kommissar Flückiger" leben. Früher habe er einen Google-Alert eingerichtet gehabt und keinem geglaubt, der behauptete, er lese keine Kritiken über sich. Mittlerweile habe er auch aufgehört, Reaktionen auf seine Filme zu sammeln. Von "Das Beste!" bis zu "Totaler Quatsch!" komme jeweils alles vor, das mache ihn nur "stigelisinnig".

"Und Kommentare in den Sozialen Medien lese ich schon gar nicht. Das ist das Allerschlimmste. Das habe ich früher gemacht. Ich bin weder auf Facebook noch auf Twitter noch sonst irgendwo. Es interessiert mich einfach nicht."