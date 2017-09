Sánchez Santos habe einen DNA-Test vorgelegt, der "zu 99 Prozent" belege, dass Iglesias sein Vater sei. Um an die DNA zu gelangen, hatte Sánchez Santos in Florida, wo der 73-jährige Sänger lebt, einen Privatdetektiv angeheuert. Dieser habe benutzte Taschentücher und Zigarettenstummel gesammelt, die mit Iglesias oder dessen Verwandten in Kontakt gekommen sein könnten, sagte Osuna.

Er hoffe, dass das Gericht den DNA-Test als ausreichenden Beweis ansieht, um das Verfahren zu eröffnen. "Es wäre absurd, wenn die Justiz eine wissenschaftliche Wahrheit nicht anerkennt", sagte der Anwalt.

Die Mutter des 41-Jährigen, die portugiesische Tänzerin Maria Edite, hatte sich bereits 1992 in Valencia um eine Vaterschaftsanerkennung bemüht. Aus Verfahrensgründen wies das zuständige Gericht den Antrag damals ab. Sollte auch der neue Antrag scheitern, will Anwalt Osuna in Berufung gehen und wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Der Spanier Julio Iglesias, der am 23. September 74 Jahre alt wird, ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner fast 50-jährigen Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte insgesamt mehr als 300 Millionen Tonträger.

Iglesias ist bekannt für seine zahlreichen Liebschaften. Offiziell ist er Vater von acht Kindern, davon drei von seiner Ex-Frau Isabel Preysler und fünf von seiner jetzigen Frau Miranda Rijnsburger. Jahrelang ging das Gerücht, er habe in seinem Leben mit 3000 Frauen geschlafen.