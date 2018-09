"Ich habe hier das Hippie-Leben, von dem ich immer geträumt habe", sagte die 53-Jährige der "Bild"-Zeitung. Auf ihrem Hof nordöstlich von Palma baue sie Oliven an, halte Hunde, Hühner und Schafe. "Denen ist es vollkommen egal, wie ich aussehe." Mit 53 Jahren sei es ihr auch nicht mehr so wichtig, "was die anderen über mich denken, sondern nur noch, dass ich mich mag".

Die Österreicherin schaffte 1988 den Durchbruch mit dem Erotik-Thriller "Die Venusfalle".