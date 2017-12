Im Film spielt Douglas einen Graffiti-Künstler. Dieser sei beim Dreh "sehr engagiert und diszipliniert" gewesen, sagte der Regisseur Carter Winter dem Branchenblatt. Auf Instagram postete der Schauspieler Fotos von den Dreharbeiten.

Douglas war im vorigen Jahr nach knapp siebenjähriger Haft wegen Drogenhandels aus dem Gefängnis entlassen worden. Vorige Woche begleitete er seinen Vater Michael und dessen Frau Catherine Zeta-Jones in New York zu einer Filmpremiere. Die Familie sei sich in den schwierigen Zeiten viel näher gekommen, sagte Cameron der US-Zeitschrift "People".

Cameron ist das einzige Kind aus Michael Douglas' erster Ehe mit der Produzentin Diandra Douglas. 2003 stand er an der Seite seines Vaters und seines Grossvaters Kirk Douglas in der schwarzen Komödie "Es bleibt in der Familie" vor der Kamera. Seither trat er gelegentlich als Schauspieler auf.