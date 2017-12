Michael André Williams ist für immer verstummt. Das Gesangs-Talent ist vergangene Woche an einem Hirntumor gestorben. Williams wurde 64 Jahre alt.

Williams hatte vor fünf Jahren in der Casting-Show "The Voice of Switzerland" seinen grossen Auftritt. Er bleibt als singender Pöstler in Erinnerung; Williams arbeitete in Affoltern am Albis bei der Post. (mwa)