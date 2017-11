Dazu postete die 41-jährige Australierin am Dienstag ein unscharfes Foto, das eine nackte Frau von hinten zeigt. Ausserdem ergänzte sie noch die Worte "Everyday is Christmas" ("Jeder Tag ist Weihnachten"). So heisst auch ihr neues Album, das kommende Woche veröffentlicht werden soll.

Die Musikerin, die oft ihr Antlitz durch Perücken oder Masken verändert, wurde von ihren Anhängern im Netz für die Nachtfoto-Aktion gefeiert.