- Top: Ganz in Weiss trat Timothée Chalamet (nominiert als "Bester Hauptdarsteller" für "Call Me By Your Name") auf und stach somit positiv aus dem Standard-Schwarz der Männer heraus.

- Flop: Gut, der Mann ist Eiskunstläufer. Vielleicht weiss er es also nicht besser. Und jetzt kommt die Botschaft auch zu spät für Adam Rippon: Die Oscar-Nacht ist keine Sado-Maso-Party - und somit der falsche Platz für einen Bondage-Smoking.

- Top: Agnès Vardas rosenbedrucktes Seiden-Ensemble von Gucci landete auf vielen Flop-Listen. Zu Unrecht. Denn wie selbstverständlich die 89-Jährige französische Regisseurin und Künstlerin diesen gewagten Look trug: Respekt!

- Flop: Einmal Blanca Blanco rot-weiss, bitte! Viel schlimmer als die Farbkombination: Es gibt eine schöne Leitlinie für Sexiness - entweder Bein oder Dekolleté. Die US-Schauspielerin zeigte beides - und das ist vulgär.