Was in aller Welt hatte Wallis mit Edward angestellt? Und mit all ihren Männern? Es war – tatsächlich oder gerüchteweise – eine namhafte Reihe. Darunter der amerikanische Botschafter in London; der Duke of Leicester; der spätere Schwiegersohn und Aussenminister von Benito Mussolini; ein verheirateter Automechaniker; und Joachim von Ribbentrop, der spätere Aussenminister von Nazi-Deutschland. Er soll ihr täglich siebzehn Nelken geschickt haben, für jedes sexuelle Stelldichein eine – behauptete jedenfalls ein Benediktinermönch, Informant des amerikanischen FBI. Wirklich seltsame Zeiten …

Halten wir fest: Sex – da lag doch wieder mal der Pudel begraben: cherchez le Schwein. Geduld! Ohne Blick auf die Zeit bitte keine durchgaloppierenden Fantasien! Über Sex sprach man damals kaum. Eine harmlose Fibel zur Aufklärung, anonym verfasst von einem Arzt, wurde in Bristol noch öffentlich verbrannt. Wer oralen Sex wagte, gehörte schon zur Gilde der tollkühnen Flieger.

Wallis war keine umwerfende Schönheit, hatte auch etwas maskulin anmutende Züge. Woraus die verklemmte Hofgesellschaft den Schluss zog: Sadomaso, das ist der Schlüssel! Sogar in einem chinesischen Bordell soll Wallis Anleitung für ihre Kunstfertigkeit gefunden haben. Wer Genaueres sucht, findet: «Massage mit Ölen», eine Prozedur, die einfach über die damals übliche Zeitspanne des Aktes hinaus erstreckt wurde, na ja.

Viele dieser Informationen «verdanken» wir Spitzeln. Die Frau wurde von verschiedener Seite beschattet. Die nationale Sicherheit – klar, es ist immer die nationale Sicherheit. Die Frau könnte einem leidtun; die Nachstellungen und Schnüffeleien erwecken sicherlich das Bild eines gehetzten Wildes. Hätte es politisch nicht tatsächlich gute Gründe gegeben, die Dame zu überwachen. Und notabene auch bei Edward selber aufzupassen.

Die Chance für Edwards Bruder

Die den beiden nachgesagte Nähe zum Faschismus kann ebenfalls auf übler Nachrede beruhen. Aber nicht nur. Das Paar war 1937 in Berlin, trank Tee mit Adolf Hitler, traf Joseph Goebbels, Rudolph Hess und andere Nazi-Grössen. Als König hatte sich Edward VIII. gegen Sanktionen gegen Italien ausgesprochen, als Mussolini Äthiopien überfiel, trotz anderem Rat seiner Minister. Er hatte, als Botschafter auf den Bahamas, sich dahin geäussert, als König zurückzukehren und die Monarchie wieder einzurichten. Eine Überlegung, die vom Sieg Hitler-Deutschlands ausgehen musste. In die Bahamas war das Paar von George VI. geschickt worden, Edwards Bruder, der als schüchterner Stotterer die Krone in jenem ungewöhnlichen «Drei-Königs-Jahr» übernommen hatte und dann stark in die Rolle gewachsen war während schwieriger Zeiten. Historisch gesehen, war Wallis also eher ein Glücksfall für die Briten.

War sie auch ein Glücksfall für Edward, den kurzzeitigen König? Die Ehe der beiden hielt 35 Jahre, bis zu seinem Tod 1972 (sie starb 1986). So lange durchzuhalten – das müssen Prinz Harry und Meghan Markle erst einmal beweisen.

Es gibt noch eine neckische Parallele zwischen beiden Paaren: Harry ging beim Hähnchenessen angeblich auf die Knie vor seiner Angebeteten, um ihr die Heirat anzutragen. Edward schnipselte mal an einem Hähnchen herum, als Wallis aufstand und das Tranchiermesser ergriff: «Darum kümmere ich mich, Sir!»

Medien drehen durch

Ähnlich ist auch die Rolle der Medien geblieben. Bei den Royals spinnen die meisten, und das schon immer. Als seinerzeit endlich das Ventil geöffnet wurde, um über Edward und Wallis zu berichten, überschlug sich die Presse mit Spekulationen.

Da überlegte Edward noch: Soll ich oder soll ich nicht auf die Krone verzichten und verlöre dann womöglich meine Liebe? Wallis’ Anwalt, John Theodore Goddard, wollte zu ihr nach Südfrankreich fliegen, um ihre Meinung einzuholen. Edward verbot Goddard die Reise, weil er fürchtete, sie verzichte dann auf ihn (Wallis wollte Edward tatsächlich den Weg freigeben).

Goddard flog trotzdem, in einer Maschine der Regierung. Und weil der Anwalt auch noch ein schwaches Herz hatte und sich vor dem Fliegen fürchtete, nahm er einen Arzt mit. Die Presse bekam Wind davon – und dichtete: Wallis schwanger / Gynäkologe eingeflogen / Abtreibung vorgenommen. Nun, die beiden hatten nie Kinder bekommen.