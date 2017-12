"Ich habe immer daran gedacht, wie sehr mein Körper mir gehört. Seitdem ich sieben war, fühlte es sich immer so an, als würde ich ihn jemand anderem geben", sagte der frühere Kinderstar. Vorher sei sie sich nie bewusst gewesen, dass sie dankbar dafür sei, wer sie sei, sagte die Schauspielerin und Sängerin.

Im Kampf gegen die seltene Autoimmunkrankheit Lupus hatte sich Gomez im Sommer einer Nierentransplantation unterzogen. Inzwischen hat sie sich gut erholt und auch an die Narbe gewöhnt. "Am Anfang war es wirklich schwer", sagt Gomez. Früher habe sie oft nackt in den Spiegel geschaut und mit allen möglichen Dingen gehadert.

"Wenn ich jetzt meinen Körper anschaue, sehe ich nur Leben". Die Narbe sei okay für sie. Ausserdem gebe es viele Dinge, mit denen sie diese behandeln könne - und auch Schönheitsoperationen seien nicht verkehrt.

Mit einem Foto, das sie vor der Nieren-OP mit der Spenderin zeigt, hat es Gomez auf Platz drei der Instagram-Charts 2017 geschafft. Sie bekam mehr als zehn Millionen Likes.