Dort, in Brigels, werden er, seine Frau und sein Sohn Nicolai (20) jetzt wieder wohnen, nachdem sie Wohnorte zwischen Zürich und Brigels ausprobiert haben, darunter Chur und Lachen (SZ). "Es ist halt etwas anderes, ob du am Feierabend in der Gegend bist, wo deine Familie und Freunde sind. Oder ob du allein irgendwo sitzt".

Seinen neuen Job hat Seiler auf der Skipiste angeboten bekommen, wie er der "Glückspost" verraten hat. Er wird Geschäftsführer einer Immobilien-Treuhandfirma für die Region Flims, Laax, Falera. Das Fachgebiet ist ihm nicht ganz fremd: Er ist Hochbauzeichner und Baubiologe.

Dennoch: "Ich werde es vermissen, nach draussen auf Reportage zu gehen, mit Leuten zu sprechen, nicht zu wissen, was auf einen zukommt und dann mit dem Team einen tollen Bericht zu machen", sagt er.