Danach trugen es dessen Geschwister und Kinder, darunter Schwedens König Carl XVI Gustaf. Auch Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip, Prinzessin Madeleine und deren Kinder, die jüngste Generation im schwedischen Königshaus, wurden in dem langen cremefarbenen Kleid getauft.

Gabriel, der mit vollem Namen Gabriel Carl Walther heisst, wurde am 31. August geboren. Das Taufwasser für die Zeremonie am 1. Dezember in der Schlosskirche von Drottningholm soll aus einer Quelle auf Öland, nahe der Sommerresidenz der schwedischen Königsfamilie, geholt werden.