Schlagersängerin Beatrice Egli stellt sich in Promi-Kochshow an den Herd

Eine bekannte Sängerin und die Ex von einem bekannten Sänger: Beatrice Egli und Silvia Schneider nehmen dieses Jahr an der Kochshow «MasterChef Celebrity» auf Sky teil. Die beiden stellen sich in einer Runde von Prominenten genauso an den Herd wie Schauspieler Hardy Krüger Junior sowie die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht. Drehstart ist am 20. Januar. Die Ausstrahlung sei für den kommenden Herbst geplant, berichtete eine Sky-Sprecherin.

Beatrice Egli (31, «Mein Herz») gewann 2012 die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» - der Start einer erfolgreichen Schlagerkarriere: «Ich koche selten nach Rezepten, sondern bin kreativ und probiere vieles aus. Deswegen klappt beim Backen auch manches nicht so gut», sagte sie laut Mitteilung vom Montag.