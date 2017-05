Angeblich entgingen ihr auch Rollen in Hollywood-Produktionen wie "Kung Fu Panda 3". Bauer wies die Vorwürfe am Prozessauftakt am Dienstag in Melbourne zurück. In dem Prozess geht es um eine Serie von Artikeln, die 2015 in auflagenstarken Zeitschriften wie "Women's Weekly" oder "OK" erschienen waren.

Wilson wehrt sich gegen Behauptungen, über ihren Namen, ihr Alter und ihre Herkunft gelogen zu haben. Sie liess zunächst offen, in welcher Höhe sie Schadenersatz will.

Die australische Schauspielerin wurde nach eigenen Angaben unter dem Namen Melanie Elizabeth Bownds geboren. Sie liess ihren Vornamen dann in Rebel ändern und nahm den Mädchennamen ihrer Mutter an. Die Bauer Media Group hat ihren Sitz in Hamburg. In Australien vertreibt sie auch Titel wie "Elle", "Cosmopolitan" und "Harper's Bazaar".