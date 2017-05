"Zusätzlich sind wir einer Bilderflut ausgeliefert, die sehr monothematisch ist. Das ist ein Schönheitsideal, das propagiert wird." Viel mehr gebe es nicht zu sehen, kritisierte die TV-Kommissarin (Weimar-"Tatort"). "Es ist, glaube ich so, dass wir als Gesellschaft ein bisschen verlernt haben, das Wort 'genug' zu verstehen."

Die Bilder aus Frauenzeitschriften und Hochglanz-Sendungen wirkten auf das Unterbewusstsein: "Wenn du viele von den gleichen Bildern siehst, kannst du noch so sehr wissen, dass es nicht echt ist, die pflanzen sich trotzdem in einen Teil deines Gehirns. Da kann man rational nicht alles abfangen, was da unterschwellig passiert."

Dokumentarfilm über Frauen

Tschirner ist als Produzentin an einem Dokumentarfilm beteiligt, der in dieser Woche einen Tag in deutschen Kinos lief. Die australische Fotografin und dreifache Mutter Taryn Brumfitt geht in "Embrace - Du bist schön" der Frage nach, warum so viele Frauen auf der Welt ihren Körper nicht mögen.

Brumfitt hatte im Jahr 2013 in Sozialen Medien grosses Aufsehen erregt, weil sie zwei Fotos mit viel Haut von sich zeigte. Ein Bild von ihrem trainierten Body bei einem Wettbewerb und eines - einige Zeit später aufgenommen - von ihrem völlig normalen untrainierten Körper mit Polstern und sichtbaren Spuren der Zeit.