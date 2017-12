Hinter dieser Form des Körperkults könne er nicht stehen, sagte der 27-Jährige zu "20 Minuten". Überhaupt sei er nie ein Fitnesstyp gewesen. Einerseits könne ein erhöhtes Körperbewusstsein sicher nicht schaden, andererseits nehme es schnell etwas Wahnhaftes an. "So ein Männlichkeitsideal baut Druck auf, wie ein Schönheitsideal bei jungen Frauen", so Schelker.

Er selber feilt lieber an seiner Schauspielkarriere als an seiner Silhouette. Gerade steht Sven Schelker für einen Kinofilm über den Umweltaktivisten Bruno Manser vor der Kamera. Ausserdem versuche er, die Welle von Aufmerksamkeit, die ihm seine Rolle in der US-Serie "Homeland" in Hollywood eingebracht habe, zu nutzen.