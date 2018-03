Allens Adoptivtochter Dylan Farrow hatte Anfang des Jahres erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur erhoben. Die Vorwürfe sind lange bekannt. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zu einer Anklage. Die Vorwürfe hat Allen stets zurückgewiesen.

Auf die Anmerkung der "Neuen Osnabrücker Zeitung" in ihrem Interview, dass Allen vollkommen unschuldig sein könne, antwortete Sarsgaard: "Offen gesagt, weiss ich es ja selbst nicht. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir Zeichen setzen müssen." Sarsgaard hatte in "Blue Jasmine" mit Woody Allen zusammengearbeitet.