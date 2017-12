Frauen möge er am liebsten elegant und unaufgeregt gestylt. Und in Bikinimode, wie er dem "Blick" verriet. Ob er dabei an eine ganz bestimmte Frau denkt, möchte der 31-Jährige nicht verraten.

Umschwärmt ist der in München lebende Schauspieler ("Unsere Zeit ist jetzt", "Vaterfreuden", "Das Team") ganz sicher. Am allermeisten von der Schweizer Regisseurin Bettina Oberli, die nach "Private Banking" unbedingt wieder mit ihm arbeiten will. Er sei sexy, klug, instinktiv, lustig und er denke schnell. "Tja - und toll sieht er auch noch aus", sagte sie der Zeitung.