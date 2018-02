Der "SonntagsBlick" berichtete, der 67-jährige Kult-Schauspieler ("Lost in Translation") habe am Samstag an der Schweizer Premiere in den Kinos der Zürcher Sihlcity in weniger als zehn Minuten "ein Glas Rotwein, zwei Gläser Weisswein und zwei Cüpli" getrunken - während sich seine Kollegin Swinton an die Apérohäppchen hielt.

Die beiden Schauspieler sowie weitere Stars wie Bryan Cranston oder Edward Norton haben im politischen Animationsfilm Sprechrollen inne. "Isle of Dogs" ist an der Berlinale für einen Goldenen Bären nominiert.