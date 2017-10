Als sie den Mann abgewiesen habe, habe er geschmollt, sie bestraft und vor dem Team schlecht gemacht, erzählt die Sängerin. Die Situation habe sie überwunden, weil sie stark sei, keine schauspielerischen Ambitionen gehabt habe und deshalb einfach habe gehen können. "Ich mache mir aber Sorgen, dass andere Schauspielerinnen, die mit demselben Mann arbeiten, das nicht schafften", schrieb Björk.

Den Namen des Regisseurs nannte die Sängerin nicht. Allerdings schwingt der Name Lars von Trier mit: Mit ihm drehte Björk 2000 den preisgekrönten Film "Dancer in the Dark". Die Dreharbeiten sollen sehr chaotisch gewesen sein. Einmal lief Björk vom Set weg und erschien erst nach vier Tagen wieder, wie Von Trier später berichtete.