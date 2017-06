Trinken sei in seinen Augen "ein verdammter Betrug", sagte der 39-Jährige dem Magazin "Rolling Stone". "Wie viel ist genug? Jedes Mal, wenn ich getrunken habe, habe ich nach einer Art Regulierungsmenge gesucht."

Er habe zwar nie ein ernsthaftes Alkoholproblem gehabt, doch "für mich fühlt es sich immer falsch an". Mittlerweile berausche er sich lieber mit Cannabis. Dadurch sei seine Lebensqualität "angestiegen". Der Ex-Freund von Musikerkollegin Katy Perry hat im April sein Album "The Search for Everything" herausgebracht.