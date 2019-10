Ryan Reynolds zeigt sich mit Frau, Baby und Wald

Um die Privatsphäre des Kindes zu schützen, ist das Gesicht des Babys unkenntlich gemacht. Der Kommentar des 42-Jährigen zu dem Bild: "Ich liebe B.C.! Ich möchte, dass meine Töchter denselben natürlichen Spielplatz erleben, auf dem ich aufgewachsen bin." B.C. steht für British Columbia, die kanadische Provinz, in deren grösster Stadt Vancouver er geboren wurde. Reynolds ruft ausserdem dazu auf, am 21. Oktober an den Wahlen in Kanada teilzunehmen.

Das dritte Kind von Reynolds und der 32-jährigen Blake Lively, ein Mädchen, kam vor wenigen Wochen zur Welt. Das Paar, das 2012 heiratete, hat bereits die Töchter James, 4, und Inez, 2.