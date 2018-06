In einem mittlerweile gelöschten Twitter-Beitrag bot der "Roseanne"-Star am Donnerstag ausserdem an, ihre Medikamentendosierung im Spital überprüfen zu lassen. Die Schauspielerin hatte ihren rassistischen Ausraster auf die Einnahme eines bestimmten Medikaments geschoben, das ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigt habe.

Ben Sherwood, Präsident der Disney/ABC-Gruppe, die "Roseanne" produziert, will keine Gnade walten lassen. Der Tweet, in dem sie eine Afroamerikanerin als Kreuzung zwischen Muslimbrüderschaft und "Planet der Affen" bezeichnete, sei nicht wieder gut zu machen, liess Sherwood Barr gemäss "New York Post" wissen.

"Er sagte: Was hast du dir dabei gedacht, als du das getan hast?", twitterte Barr. "Ich sagte: Ich dachte, sie sei weiss, sie sieht aus wie meine Familie. Er höhnte: Was du getan hast, ist unerhört und unverzeihlich. Ich bettelte um die Jobs der Crew. Werde ich mich jemals von diesem Schmerz erholen? Oh, mein Gott".