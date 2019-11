Robert Pattinson ist für Kristen Stewart immer noch der Beste

Ihr sei nicht erlaubt worden, zu sagen, was am Set zu "Twilight" passiert sei, sagte die 29-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in der "Howard Stern Show" des US-Radiosenders Sirius XM. Sogar Jahre später habe sie gefürchtet, man würde denken, die Romanze mit ihrem Co-Star sei für Filmwerbezwecke künstlich inszeniert worden - was jedoch nicht der Fall gewesen sei. "Es war so bizarr."

Stewart und Pattinson spielten in den Verfilmungen der "Twilight"-Romane von Stephenie Meyer das Liebespaar Bella Swan und Edward Cullen. 2008 feierte der Kinofilm "Twilight" US-Premiere. 2009 folgte mit "The Twilight Saga: New Moon" die Fortsetzung, die wie ihr Vorgänger ein grosser Erfolg wurde. Der dritte Teil "The Twilight Saga: Eclipse" lief 2010 an. Bis 2013 waren Stewart und der heute 33-jährige Pattinson mit kleinen Unterbrechungen auch privat ein Paar.